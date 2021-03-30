Как подснежники: Петербург усеян выброшенными масками

Как подснежники: Петербург усеян выброшенными масками
В Петербурге - повсюду защитные маски. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Как и следовало ожидать, в Петербурге с наступлением тепла из-под растаявшего снега выглянули использованные защитные маски. Специалисты, между тем, неоднократно отмечали, что они, хоть и не являются медицинскими отходами, все равно могут представлять эпидемиологическую опасность. Сейчас они валяются под ногами горожан и разлетаются по улицам с порывами ветра.

Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

На центральных проспектах, в спальных районах, газонах, рядом с урнами, на остановках общественного транспорта, — выброшенные защитные маски в Петербурге мелькают повсюду.

Растаявший снег показал сотни разбросанных по Петербургу масок. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
На газонах лежат и выброшенные перчатки. Фото: Gazeta.SPB

Отметим, что вопрос утилизации использованных защитных масок встал перед Петербургом еще в прошлом году. Медицинские маски, перчатки, салфетки, шприцы, использованные в медицинских учреждениях, являются медицинскими отходами классов Б и В.

Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Фото: Gazeta.SPB

Они собираются, обеззараживаются, хранятся, перемещаются и утилизируются в порядке, установленном законодательством.

Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Простые же маски, которые должны носить петербуржцы во время масочного режима, медицинскими отходами не считаются. Напомним, что часть заболевших может не понимать, что является переносчиком COVID-19, — инфекция в их организме протекает с бессимптомной форме.

Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Фото: Gazeta.SPB

Маски после таких горожан, как отмечает Роспотребнадзор, «представляют определенную эпидемическую опасность для окружающей среды и людей, задействованных в системе сбора, сортировки и удаления твердых коммунальных отходов».

Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Ведомство рекомендует паковать использованную одноразовую маску в отдельный пакет. Перед тем, как выбросить ее в мусорное ведро, пакет необходимо герметично закрыть. Судя по фотографиям весеннего Петербурга, правило это не выполняют.

Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
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