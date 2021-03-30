В Израиле нашли новый штамм коронавируса

Новым штаммом коронавируса заразились уже более 180 человек. Фото: Pixabay

Новым штаммом коронавируса заразились уже более 180 человек. Фото: Pixabay

Ученые обнаружили очередной штамм коронавирусной инфекции. Он появился в Израиле в конце осени прошлого года.

Согласно исследованию, опубликованному на medRxiv, новый штамм P681H отличается от других вариантов ковида мутацией в ключевом белке оболочки. Эта мутация была выявлена в биожидкостях больных коронавирусом в ноябре, но его следы находили в сточных водах еще в октябре.

Новым штаммом коронавируса заразились уже более 180 человек. Предполагается, что эта мутация ускоряет распространение вируса, но не делает его более стойким к антителам и не осложняет течение болезни. Однако ученые продолжают следить за его развитием, чтобы получить более точные данные.

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