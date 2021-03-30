В Петербурге намерены сократить сроки отключения горячей воды

Вице-губернатор города на Неве Сергей Дрегваль заявил о недопустимости ситуаций, когда после планового двухнедельного отключения горячего водоснабжения петербуржцы остаются без воды еще на две недели для устранения дефектов.

Об это чиновник заявил во вторник, 30 марта, на заседании межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона. Представитель Смольного поручил теплоснабжающим организация сократить сроки отключения горячей воды.

В рамках заседания также выступил руководитель ГУП «ТЭК СПб» Иван Болтенков, который отчитался о работе предприятия в зимнее время. За этот период задействовали 169 аварийно-восстановительных бригад общей численностью более тысячи работников. Кроме того, время ликвидации дефектов на трубопроводах удалось сократить с 5,7 до 5,5 часов. АО «Теплосеть» сократила среднее время ремонта с 7,5 до 7,2 часов, а аварии на сетях «Петребургтеплоэнерго» по-прежнему минимальны, благодаря качественной подготовке труб в межотопительный период.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге началась модернизация первичного звена системы здравоохранения.