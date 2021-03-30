В Петербурге приступили к модернизации первичного звена системы здравоохранения

В 2021 году будет закуплен один компьютерный томограф, два магнитнорезонансных томографа (МРТ), 22 маммографа, 55 аппаратов ультразвуковой диагностики, 89 электрокардиографов, 25 единиц рентгенологического оборудования и многое другое. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В 2021 году будет закуплен один компьютерный томограф, два магнитнорезонансных томографа (МРТ), 22 маммографа, 55 аппаратов ультразвуковой диагностики, 89 электрокардиографов, 25 единиц рентгенологического оборудования и многое другое. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Северной столице началась реализация первичного звена системы здравоохранения. В рамках программы планируется повысить доступность и качество оказания первичной медико-санитарной помощи в Петербурге.

Также в ходе реализации программы власти намерены отремонтировать и переоснастить поликлиники, ликвидировать кадровый дефицит, внедрить стандарты «бережливой поликлиники» и обеспечить приоритет профилактики при оказании медпомощи.

В 2021 году на улучшение системы здравоохранения потратят 3,8 млрд рублей, из них 1,8 млрд направлены из федерального бюджета. На эти деньги отремонтируют 78 медицинских учреждений и закупят 1 169 единиц оборудования.

В общей сложности, до 2025 года в данную программу инвестируют более 21 миллиарда рублей, из них 52% составят вложения городского бюджета, а 48% субсидируют из федеральной казны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино начал работ новый корпус-трансформер городской больницы №33.