Минздрав предупреждает о возможности третьей волны пандемии COVID-19 в России

В России зарегистрировали больше 4,5 миллиона случаев COVID-19, почти 99 тысяч пациентов погибли. Фото: pixabay

В России зарегистрировали больше 4,5 миллиона случаев COVID-19, почти 99 тысяч пациентов погибли. Фото: pixabay

Заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова заявила, что исключать появление третьей волны коронавируса в России нельзя.

Вторя вспышка инфекции, по словам чиновницы, захватила и начало 2021 года. Более того, сейчас показатели заболеваемости, как и течение болезни свидетельствуют о зарождении третьей волны, несмотря на беспрецедентные меры защиты и предосторожности. Об этом Семенова рассказала во вторник, 30 марта, в ходе своего выступления на неделе медицинского образования.

Напомним, что первый случай COVID-19 зарегистрировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. По последним данным, коронавирусной инфекцией заразились свыше 127 млн человек во всем мире, также зафиксировано более 2,7 миллионов летальных случаев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что израильские ученые обнаружили новый штамм коронавируса.