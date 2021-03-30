В Петербурге свободны 16% коек для коронавирусных пациентов

Это значит, что в больницах есть почти 900 мест для зараженных, нуждающихся в госпитализации.

В Санкт-Петербурге на сегодняшний день, 30 марта, свободны лишь 16% коек для коронавирусных пациентов. Это значит, что из 5,3 тысяч мест не заняты только 878. Об этом сообщается в справке межведомственного городского координационного совета по противодействию распространения коронавируса, опубликованной на сайте Смольного.

Эксперты отмечают, что доля тяжелых больных составляет 28%. В аппарате искусственной вентиляции легких нуждаются 181 человек. Количество взрослых пациентов с пневмонией и коронавирусом уменьшается с каждым днем. Несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки, в Смольном не исключают третью волну коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Минздрав предупреждает о возможности третьей волны пандемии COVID-19 в России.