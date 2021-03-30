В Греции скончалась пожилая женщина через полчаса после вакцинации от коронавируса

Пациентку нашли рядом с больницей спустя пару минут после ее ухода.

В Греции стало известно о смерти пожилой женщины после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает сайт Naftemporiki. 65-летняя пациентка сделала прививку и после этого полчаса сидела в больнице. Она нормально себя чувствовала, поэтому ее отпустили домой. Спустя пару минут женщину обнаружили в полубессознательном состоянии возле учреждения. Ей попытались оказать помощь, но жизнь спасти не сумели.

Известно, что у погибшей были хронические заболевания. Ей ввели препарат от компании AstraZeneca. Пока что эксперты не могут сказать, связана ли вакцинация с наступлением смерти.

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