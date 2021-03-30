В Германии «Спутник V» считают альтернативой для AstraZeneca

Немецкий политик призвал протестировать российскую вакцину и приступить к ее использованию.

Член комитета бундестага Германии по здравоохранению Робби Шлунд заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может стать альтернативой для препарата AstraZeneca. Об этом пишет РИА Новости.

Политик отметил, что сейчас британо-шведский препарат вызывает много вопросов и многие страны приостановили его использование. Шлунд убежден, что нужно протестировать российскую вакцину и начать ее использовать.

Он убежден, что большинство немцев поддерживают такое развитие событий. Шлунд не против, чтобы был сделан предварительный заказ на покупку «Спутника V».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Греции скончалась пожилая женщина через полчаса после вакцинации от коронавируса. Пациентку нашли рядом с больницей спустя пару минут после ее ухода.