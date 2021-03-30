В дома в Приморском районе вернули свет

В дома в Приморском районе вернули свет
В дома вернулся свет. Фото: Pixabay

Специалисты отмечают, что горожане остались без электричества из-за технологического нарушения.

В дома в Приморском районе в ночь на 31 марта вернулось электричество. Наконец в дома вернулся свет и интернет. Об этом пишет «Петербургский дневник», ссылаясь на источники в «Ленэнерго».

Специалисты отмечают, что авария произошла на улице Савушкина. В результате несколько домов остались без электричества. Ближе к полуночи неполадки устранили, во все квартиры вернулся свет и интернет. Причиной инцидента стали технологические нарушения.

Отмечается, что всех потребителей автоматически перевели на резервное питание дома. В случае отсутствия света нужно обращаться в управляющую компанию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в «Час Земли» в Петербурге отключат подсветку 40 знаковых зданий.

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