Эксперт перечислил смертельно опасные ошибки хозяев кошек

Эксперт перечислил смертельно опасные ошибки хозяев кошек
Домашним кошкам нечего делать на улице. Фото: Pixabay

Специалист отметила, что россияне допускают ряд ошибок в содержании кошек, которые могут стать причиной гибели животного.

Президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко рассказали, какие ошибки хозяев могут навредить кошкам. Своими советами она поделилась с телеканалом «Звезда».

Она отметила, что не стоит выгуливать кошку – особенно ту, которая живет в городе. Эксперт убеждена, что домашнее животное не сможет выжить на улице и делать ему там нечего. Шевченко подчеркнула, что у кошек много мелких костей, так что они легко «выворачиваются» из ошейника и сбегают в неизвестном направлении.

Также эксперт не советует перевозить кошек в автомобилях без специальной переноски. Животное в такой ситуации может сильно испугаться: его напугают звуки и внезапная смена обстановки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Волгоградской области женщина умерла от бешенства после укуса домашней кошки.

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