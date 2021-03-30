Эксперт перечислил смертельно опасные ошибки хозяев кошек

Специалист отметила, что россияне допускают ряд ошибок в содержании кошек, которые могут стать причиной гибели животного.

Президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко рассказали, какие ошибки хозяев могут навредить кошкам. Своими советами она поделилась с телеканалом «Звезда».

Она отметила, что не стоит выгуливать кошку – особенно ту, которая живет в городе. Эксперт убеждена, что домашнее животное не сможет выжить на улице и делать ему там нечего. Шевченко подчеркнула, что у кошек много мелких костей, так что они легко «выворачиваются» из ошейника и сбегают в неизвестном направлении.

Также эксперт не советует перевозить кошек в автомобилях без специальной переноски. Животное в такой ситуации может сильно испугаться: его напугают звуки и внезапная смена обстановки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Волгоградской области женщина умерла от бешенства после укуса домашней кошки.