Россиянам объяснили, как пассивно получать сто тысяч рублей в месяц

Россиянам объяснили, как пассивно получать сто тысяч рублей в месяц
Чтобы иметь пассивный доход, нужно удачно инвестировать деньги. Фото: pixabay

Доход могут приносить инвестиции в ценные бумаги.

Аналитик рассказал, как получать дополнительный доход в сто тысяч рублей. Он отметил, что в качестве пассивного заработка могут выступить инвестиции в ценные бумаги. Об этом пишут «Известия».

Чтобы получать около сотни тысяч рублей, нужно вложить в акции, купоны от облигаций и прочие бумаги около двадцати миллионов рублей. Другой эксперт посоветовал новичкам обратить внимание на облигации, а опытным – на дивидендные акции.

«При агрессивной стратегии управления последние позволяют получать шесть-семь процентов дивидендной доходности»,

— рассказал эксперт.

Также можно открыть банковский депозит и вкладывать в недвижимость или в чужой бизнес-проект.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава «Ленфильма» рассказал, что студия погасила больше 70% долгов.

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