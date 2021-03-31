Россиянам объяснили, как пассивно получать сто тысяч рублей в месяц

Доход могут приносить инвестиции в ценные бумаги.
Аналитик рассказал, как получать дополнительный доход в сто тысяч рублей. Он отметил, что в качестве пассивного заработка могут выступить инвестиции в ценные бумаги. Об этом пишут «Известия».
Чтобы получать около сотни тысяч рублей, нужно вложить в акции, купоны от облигаций и прочие бумаги около двадцати миллионов рублей. Другой эксперт посоветовал новичкам обратить внимание на облигации, а опытным – на дивидендные акции.
«При агрессивной стратегии управления последние позволяют получать шесть-семь процентов дивидендной доходности»,
— рассказал эксперт.
Также можно открыть банковский депозит и вкладывать в недвижимость или в чужой бизнес-проект.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава «Ленфильма» рассказал, что студия погасила больше 70% долгов.