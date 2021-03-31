Мурашко опроверг приближение третьей волны коронавируса в России

Мурашко опроверг приближение третьей волны коронавируса в России
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Он считает, что переживать об этом преждевременно и спешить с громкими заявлениями не стал.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что наблюдает снижение заболеваемости коронавирусом в России. Он уверен, что пока рано говорить о третьей волне пандемии. Своим мнением он поделился в эфире Первого канала в рамках программы «Док-ток».

Он опроверг слова замглавы Минздрава Татьяны Семеновой, которая заявила, что в стране уже «третья волна коронавирусной инфекции, несмотря на беспрецедентные меры». Мурашко подчеркнул, что третьей волны нужен подъем заболеваемости, а его не наблюдается.

Он надеется, что к августу 2021 году в России вакцинируются 69,8 миллионов человек. Это позволит создать иммунную прослойку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Германии «Спутник V» считают альтернативой для AstraZeneca.

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