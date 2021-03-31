В Петербурге за сутки провели более 20 тысяч тестов на коронавирус

В Петербурге за сутки провели более 20 тысяч тестов на коронавирус
Тестирование на коронавирус в Петербурге проходит в огромных масштабах. Фото: pixabay

За минувшие сутки в Северной столице более 20 тысяч горожан и гостей города сдали тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом стало известно в среду, 31 марта.

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, за последние сутки в Петербурге провели 20 418 тестов на COVID-19.

Кроме того, за последний день Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом, обработала 15 825 звонков, поступивших по номеру 122.

С октября на портале #мывместе зарегистрировались 1447 волонтеров, 1156 из которых уже прошли обучение и получили аккредитацию. Они выполнили 6498 заявкок.

Также с осени 199 313 нуждающихся петербуржцев получили гуманитарную помощь. Пожилым, одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям волонтеры доставили продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный опасается третьей волны коронавируса.

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