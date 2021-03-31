Мужчина, убивший котенка на глазах у ребенка, получил срок

Мужчина несколько раз бросил котенка на пол и ударил о стену. Фото: pixabay.com

Мужчина несколько раз бросил котенка на пол и ударил о стену. Фото: pixabay.com

Житель Самары получил три года колони-поселения за то, что на глазах у ребенка убил котенка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, поссорился с женой и несколько раз бросил котенка на пол и ударил о стену. От полученных травм животное скончалось. Происходящее видел соседский ребенок, который проживает в общежитии с супружеской парой.

Кроме того, обвиняемый украл из квартиры знакомого два телефона, планшет и продукты на сумму более 13 тыс. рублей.

Мужчина осужден за совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в присутствии малолетнего ребенка), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

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