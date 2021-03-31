Петербургский метрополитен одолжит 6 млрд рублей для рефинансирования старого кредита

ГУП «Петербургский метрополитен» намерен рефинансировать крупный кредит, который был взят более трех лет назад.
Аукцион по предоставлению метрополитену кредита уже объявлен. Информация об этом появилась на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Новый кредит учреждение получит сроком на три года. Сумма кредита составит 5,93 млрд рублей. Также метрополитену предстоит выплатить банку 1,26 млн рублей в качестве процентов.
Подрядчику предстоит рефинансировать кредит метрополитена, взятый в начале 2017 года. Заявки будут принимать до середины апреля. Планируется, что до конца следующего месяца ГУП получит кредит, а договор будет действовать в течение трех лет.
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