Районная администрация опровергла массовость заболевания детей в 642 гимназии

Администрация Василеостровского района опровергла массовость заболевания учеников 642-й гимназии. Дети пожаловались на плохое самочувствие.

На утро 31 марта недомогания зафиксированы только у трех учеников гимназии №642 «Земля и Вселенная на Гаванской улице. Трое детей были госпитализированы. К настоящему моменту их состояние оценивается как удовлетворительное.

«По факту в детское поликлиническое отделение № 1 Городской поликлиники № 4 Василеостровского района поступили вызовы о плохом самочувствии детей», — рассказали в пресс-службе администрации Василеостровского района.

Как сообщили в «Комбинате социального питания Красносельского района», в результате произошедшего комбинатом были оперативно предприняты все необходимые меры: проведены генеральная уборка пищеблока и дополнительный инструктаж персонала, а также выполнены доплабораторные исследования и отбор проб пищи и пищевых продуктов.

Сейчас неизвестно, учатся ли в одном классе заболевшие. По итогам санэпидрасследования специалисты дадут заключение. Специалисты Роспотребнадзора с прокуратурой продолжают проверку в учебном заведении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты взяли пробы еды из столовой для проведения необходимых лабораторных исследований, очага заболеваемости нет.