Россиян могут заставить выплачивать долги по ЖКУ за прежних владельцев квартир

Россиян могут заставить выплачивать долги по ЖКУ за прежних владельцев квартир
Соответствующие меры представители сферы ЖКХ считают необходимыми, поскольку бывшие собственники недвижимости редко расплачиваются по счетам. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Новых собственников квартир в России могут обязать расплачиваться за долги по жилищно-коммунальным услугам, накопленным предыдущими владельцами жилплощади.

Соответствующую инициативу ассоциация «ЖКХ и городская среда» направила в Минстрой, передают «Известия» в среду, 31 марта. В документ отмечается, что на данный момент, согласно ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса, при продаже квартиры долги по взносам на капремонт переходят к новому собственнику, но задолженность по остальным строчкам в квитанциях должен погасить прежний хозяин.

Авторы законопроекта отмечают, что в таких случаях новые владельцы, как правило, не интересуются чужими долгами, тогда как бывшие собственники исчезают, не оплатив счета. В связи с этим обязательства по погашению задолженностей в полном объеме хотят переложить на плечи граждан, купивших недвижимость.

В Минстрое согласились с необходимостью решить проблему, озвученную представителями сферы ЖКХ, однако считают необходимой более детальную проработку вопроса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 апреля россиян ждет очередное повышение цен на автомобили.
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