Россиян могут заставить выплачивать долги по ЖКУ за прежних владельцев квартир

Новых собственников квартир в России могут обязать расплачиваться за долги по жилищно-коммунальным услугам, накопленным предыдущими владельцами жилплощади.

Соответствующую инициативу ассоциация «ЖКХ и городская среда» направила в Минстрой, передают «Известия» в среду, 31 марта. В документ отмечается, что на данный момент, согласно ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса, при продаже квартиры долги по взносам на капремонт переходят к новому собственнику, но задолженность по остальным строчкам в квитанциях должен погасить прежний хозяин.

Авторы законопроекта отмечают, что в таких случаях новые владельцы, как правило, не интересуются чужими долгами, тогда как бывшие собственники исчезают, не оплатив счета. В связи с этим обязательства по погашению задолженностей в полном объеме хотят переложить на плечи граждан, купивших недвижимость.

В Минстрое согласились с необходимостью решить проблему, озвученную представителями сферы ЖКХ, однако считают необходимой более детальную проработку вопроса.