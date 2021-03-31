С 1 апреля российские автодилеры поднимут цены

С 1 апреля российские автодилеры поднимут цены
Причинами роста цен, в первую очередь, являются последствия пандемии и неустойчивость рубля. Фото: pixabay

С 1 апреля большинство иномарок, представленных в дилерских центрах по всей России, в очередной раз поднимутся в цене.

Регулярное подорожание на отечественном автомобильном рынке наблюдается еще с прошлого года. Хотя сейчас ситуация стабилизировалась, от повышения цен это не спасает. К примеру, машины Volvo в среднем станут дороже на 50-150 тысяч рублей. Аналогичный рост стоимости ожидается на автомобили Volkswagen. Модели BMW прибавят в цене примерно на 3,8%.

Основными причинами таких изменений по-прежнему остаются колебания курса валют и последствия ограничений, введенных для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Напомним, что в рамках антиковидных мер многие автопроизводители снижали обороты или вовсе приостанавливали работу предприятий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург вошел в пятерку городов мира с самым быстрым ростом цен на недвижимость.

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