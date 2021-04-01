Эпидемиолог спрогнозировал сроки окончания эпидемии коронавируса в России

При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

Советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев считает, что эпидемия коронавируса в России может закончиться к августу, так как у многих уже будет иммунитет к этому времени.

Он отметил, что летом будет значительное уменьшение заболеваемости.

«Эпидемия в России может закончиться к августу, так как многие будут иметь иммунитет, а, учитывая сезонность вируса и снижение заболеваемости, то летом эпидемический потенциал коронавируса прекратится», — цитирует его РИА «Новости».

С начала пандемии в России выявлено 4 545 095 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 98 850 летальных исходов, выздоровели 4 166 172 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что наблюдает снижение заболеваемости коронавирусом в России. Он уверен, что пока рано говорить о третьей волне пандемии.