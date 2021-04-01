Земельный участок в Мурино передали местным властям для строительства отделения полиции

Земельный участок под строительство отделения полиции в Мурино передали на баланс местной администрации. Работы начнутся уже в ближайшее время.

Как сообщает Online47, областная дирекция КРТ завершила подготовительные работы на земельном участке в Мурино, где построят отделение полиции, и передала его местной администрации. Об этом стало известно сегодня, 1 апреля.

Будущее здание для правоохранителей построят на территории общей площадью более 4,2 тыс. квадратных метров. Строительство объекта должно начаться уже в ближайшее время.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что проблемный корпус ЖК «Чистое Небо» в Сертолово вводят в эксплуатацию. Напомним, застройщиком объекта была компания «Петрострой», которую сейчас подозревают в хищении более пяти миллионов рублей.