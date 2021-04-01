Замдиректора НИИ ЛОР, депутат Коваль, эксперт Госстройнадзора и начальник таможенного поста: последние громкие взятки Петербурга

Борьба с коррупцией в Петербурге ведется активно, но "культура" взяточничества, к сожалению, все еще процветает. Фото: Pixabay

Борьба с коррупцией в Петербурге ведется активно, но "культура" взяточничества, к сожалению, все еще процветает. Фото: Pixabay

В уголовном деле против замдиректора петербургского НИИ уха, горла, носа и речи Олега Коноплева, отправленного под домашний арест, обнаружили новый эпизод.

Напомним, что с января 2021 года бывший сотрудник научного учреждения находится под домашним арестом из-за получения крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Экс-главврач, по версии правоохранителей, выписывал сотрудникам премии, но часть денежных выплат забирал себе. Таким образом, злоумышленник «заработал» около 3 млн рублей.

В марте полицейские вскрыли новый преступный эпизод с участием Коноплева: как пишет ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), врача обвиняют в еще одном факте получения крупой взятки. На этот раз речь идет о 3,6 млн рублей, которые специалист вымогал у своих подчиненных, предлагая в обмен общее покровительство.

Это не единственный громкий случай взяточничества в государственных служащих за последнее время. К примеру, недавно продлили меру пресечения бывшему депутату Законодательного собрания Северной столицы Роману Ковалю. Его отправили под домашний арест до 29 июня по уголовному делу о крупном взяточничестве.

Парламентарий подозревается в нелегальном получении 15 миллионов рублей и элитного автомобиля. В обмен на взятку Коваль должен был проголосовать за поправки в городские законы, которые позволят получить субсидии определенным госучреждениям. Депутат признался в содеянном, но просит переквалифицировать статью со «Взяточничества» на «Мошенничество». Кроме того, его адвокаты предлагали в качестве залога 3 млн рублей, чтобы выпустить подзащитного, но суд остался непреклонен и до конца июня Коваль останется под домашним арестом.

Не менее резонансный инцидент произошел в рядах сотрудников Госстройнадзора Петербурга. 61-летний начальник отдела надзора за специальными видами работ и 56-летняя глава сектора санитарно-эпидемиологического надзора задержаны по подозрению в получении 8,5 млн рублей. За эту сумму они согласились принять капитальный ремонт в многофункциональном комплексе на проспекте Обуховской обороны, 295, закрыв глаза на недочеты.

Отметим также случай с руководителем таможенного поста «Лесной порт», который получил почти 2 млн рублей от организации, провозивших свои товары через этот пропускной пункт. В обмен на эти деньги сотрудник таможни согласился предоставлять свое покровительство и не обращать внимания на нарушения. Количество преступных эпизодов не уточняется, но известно, что взятки экс-глава таможенного поста брал не единожды.