«Большой ресторан Цинь», выселяемый из «Ленэкспо», останется на Васильевском острове

&#171;Большой ресторан Цинь&#187;, выселяемый из &#171;Ленэкспо&#187;, останется на Васильевском острове
"Большой ресторан Цинь" переезжает в другое место. Фото: скриншот Instagram

«Большой ресторан Цинь» переберется из «Ленэкспо» в помещение на 16-й линии В.О., которое предоставит холдинг «Адамант».

Как сообщает АБН, известный в Петербурге ресторан китайской кухни вынужден покинуть «Ленэкспо» после просьбы арендодателя освободить помещения. Демонтаж заведения и переезд на новую площадку состоится 1 апреля.

Ресторан займет помещение 16-й линии В.О, 83, в котором ранее находилось событийное пространство Nautilus Space. Пространство располагалось в историческом здании площадью 2,3 тыс. кв.м. и вместимостью до 1,3 тыс. гостей.

По данным на сайте «Адаманта», холдинг предоставит помещение ресторану в аренду.

Холдинг «Адамант» является одним из крупнейших многопрофильных холдингов страны и лидером рынка торговой недвижимости Петербурга. В него входят десятки производственных и строительных компаний, торговых, медицинских и рекламных организаций. Помимо этого, он включает в себя отели, заведения и другие бизнесы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что арендаторов просят покидать «Ленэкспо»: кажется, здание будут сносить.

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