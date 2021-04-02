В Кировске мужчина застал сожительницу с любовником и получил ножевое в живот

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Кировском районе госпитализировали мужчину в тяжелом состоянии – он получил удар ножом в живот. Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел 31 марта – хозяин квартиры не смог попасть к себе домой через дверь и пролез туда через окно. В одной из комнат он обнаружил сожительницу с любовником, между ними случился конфликт. Хозяин квартиры ударил соперника молотком по руке, а тот, в свою очередь, схватил нож и нанес им ранение прямо в живот.

В результате пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Выясняются все обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что задержаны злоумышленники, обокравшие пенсионерку в Кузьмоловском.