10-метровую гору мусора нашли на Волхонском шоссе

10-метровую гору мусора нашли на Волхонском шоссе
10-метровую гору мусора нашли на Волхонском шоссе. Фото: Пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора

Горы мусора обнаружилипод Петербургом сотрудники Росприроднадзора.

Пресс-служба ведомства рассказала, что свалка расположена на территории Ломоносовского района в районе Волхонского шоссе, 33. На неё пожаловались в Северо-Западное межрегиональное управление горожане.

Оказалось, что у компании «Аква-Марин», которой принадлежит участок, нет заключения государственной экологической экспертизы территории.

На участке площадью более 10 га обнаружили строительные отходы, оргтехнику, электрические провода и арматуру. Высота кучи достигает 10 метров — это целый трёхэтажный дом. Здесь же поломанные берёзы, мешки со строительными отходами.

Специалисты опасаются загрязнения почв, подземных вод и протекающей рядом реки Большая Койровка. Отобранные пробы отправлены в лабораторию. Специалисты оценят объёмы находящихся на участке отходов и примут необходимые меры реагирования.

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