Дзюба удивился, когда получил первую зарплату в «Спартаке»

Футболист заработал коло 400 долларов, тогда он был в дублирующем составе.

Форвард ФК «Зенит» и сборной России Артем Дзюба вспомнил, как получил свою первую зарплату в «Спартаке». Тогда он получил то ли 400, то ли 500 долларов и очень удивился. Об этом пишет РИА Новости.

Игрок отметил, что был тогда в дублирующем составе, а поразило его то, что футболом, оказывается, можно зарабатывать.

«Думаю: «Ничего себе, за это еще и платят!» То есть ты будешь получать деньги за то, что ты любишь, с детства в это играешь»,

– цитирует Дзюбу пресс-служба российской части Евро-2020.

Напоминаем, что Дзюба является воспитанником «Спартака», с 2015 года он перешел в «Зенит». Также он играет за национальную сборную – он успел принять участие в 50 матчах и забить 29 голов.

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