Голикова думает, что численность населения России пойдет на спад в ближайшие несколько лет

Численность населения Российской Федерации пойдет на спад в ближайшие несколько лет из-за действительных демографических трендов. Об этом сообщила, по итогам заседания проектного комитета по национальным проектам «Здравоохранение» и «Демография», заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

Голикова заявила, что сегодня одним из центральных факторов развития страны являются демографические вызовы.

Вице-премьер признается, что из-за объективных демографических трендов следующие несколько лет население страны, к несчастью, будет снижаться.

По мнению Голиковой, это говорит о том, что перед государством стоит важная цель — переломить тенденцию и создать к 2030 году стабильный рост численности населения.

Это планируется сделать за счет стабилизации рождаемости и снижения смертности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова допускает рост числа заболевших ковид-19 в следующие два месяца.