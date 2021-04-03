В Пушкинском районе школьница пыталась уйти из жизни

В Пушкинском районе школьница пыталась уйти из жизни
В Пушкинском районе школьница пыталась уйти из жизни. Фото: pixabay

Врачи спасают жизнь школьницы из Пушкинского района Петербурга. Она едва не умерла дома. Её в последний момент обнаружила бабушка.

Звонок о пострадавшей девочке на Широкой улице поступил в экстренные службы позже полуночи 3 апреля. Помощь требовалась 13-летней девочке, сообщает «Фонтанка».

Девочку обнаружила бабушка. Её успели откачать. После отправили в детскую больницу с асфиксией в состоянии клинической смерти.

Обстоятельства выясняют сотрудники полиции. Для изучения изъяли телефоны и два листа с записями. Сообщается, что девочка увлекалась аниме. Причастно ли это к случившемуся, будет проверять полиция.

Девочка учится в седьмом классе. Живёт с мамой и бабушкой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкине пьяный мужчина выстрелил в грудь возлюбленной

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