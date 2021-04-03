Стали известны симптомы, сигнализирующие о приближающемся сердечном приступе

Стали известны симптомы, сигнализирующие о приближающемся сердечном приступе
Симптомы сердечного приступа легко перепутать с другими недугами. Фото: pixabay

В Британском фонде здоровья сердца (BHF) рассказали о симптомах, которые сигнализируют о приближающемся сердечном приступе.

Симптомы сердечного приступа легко перепутать с другими недугами, сообщает Express.

Основным признаком является то, что дискомфорт в груди не проходит, а затем распространяется на другие части тела, например, шею, челюсть, спину, желудок, руки. При таких симптомах следует срочно обращаться за медицинской помощью.

Среди остальных симптомов также названы тошнота, головокружение или одышка. У некоторых возникает внезапное чувство тревоги, похожее на паническую атаку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач-кардиолог Наталья Гаврилюк рассказала, что в некоторых случаях человек может не заметить, что у него случился инфаркт, или спутать его с другим заболеванием. К примеру, сердечный приступ может быть абсолютно безболезненным — и тогда пациент узнает о недуге только после обследования у специалиста.

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Стали известны симптомы, сигнализирующие о приближающемся сердечном приступе
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