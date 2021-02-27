Кардиолог назвала неочевидные симптомы инфаркта

Кардиолог назвала неочевидные симптомы инфаркта
При подозрительных симптомах стоит сделать кардиограмму, чтобы исключить вероятность неправильного диагноза и, как следствие, лечения. Фото: pixabay

Врач-кардиолог Наталья Гаврилюк рассказала, что в некоторых случаях человек может не заметить, что у него случился инфаркт, или спутать его с другим заболеванием.

К примеру, сердечный приступ может быть абсолютно безболезненным — и тогда пациент узнает о недуге только после обследования у специалиста. Порой инфаркт может заявить о себе болью в левой руке или только левом мизинце. Существует и так называемый абдоминальный инфаркт, когда боль локализуется в верхней части живота — в этих случаях его нередко путают с желудочно-кишечными заболеваниями.

К нетипичным формам инфаркта относится аритмический — в ряде случаев аритмия может стать причиной потери сознания пациента или даже клинической смерти, объяснила Гаврилюк в интервью Пятому каналу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что причинами ночных кошмаров могут быть болезни.

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