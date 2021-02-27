Врач перечислил причины ночных кошмаров

Врач общей практики, ассистент кафедры поликлинической терапии РНИМУ имени Пирогова Виктор Лунев, рассказал, что в некоторых случаях причиной ночных кошмаров могут быть болезни.

К примеру, нарушения сна может спровоцировать язва желудка, поскольку это воспалительный процесс, следствием которого является болевой синдром. Неприятные ощущения приводят к повышенному стрессу и дискомфорту, обостряющемуся ночью, что стимулирует появление беспокойных сновидений, объяснил Лунев в интервью телеканалу «Москва 24».

Аналогичный эффект может оказывать синдром беспокойный ног, из-за которого человек испытывает болезненные ощущения в нижних конечностях. Нередко причиной кошмаров становится переедание — именно поэтому последний прием пищи должен быть не позднее 3-4 часов до сна. Также вызывают страшные сны храп, прием антидепрессантов или средств от артериальной гипертензии.

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