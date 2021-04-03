В результате стрельбы в Алабаме пострадали не менее пяти человек

В результате стрельбы у бара в американском штате Алабама пострадали по меньшей мере пяти человек. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление полиции.

Инцидент произошел рано утром 3 апреля в городе Таскалуса на западе штата. Стрельба произошла на парковке бара.

Пострадавших госпитализировали. По предварительным данным, стрельба произошла у входа в бар. Несколько подозреваемых задержаны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Америке, в городе Боулдер штата Колорадо число жертв стрельбы в супермаркете возросло до десяти человек, включая одного полицейского.