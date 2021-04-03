Анна Заворотнюк трогательно поздравила маму с юбилеем

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна обратилась к матери в честь ее юбилея.

«Мамочка, ты мой самый яркий свет», — написала она у себя в Instagram.

Девушка поблагодарила подписчиков за присылаемые поздравления, призвав их направить «энергетику во Вселенную» и коллективно помолиться за здоровье матери.

Анастасия Заворотнюк 3 апреля отпраздновала свое 50-летие.

Актриса борется с глиобластомой головного мозга, в медицинской среде это заболевание считается одним из самых агрессивных видов рака.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители поселка Крекшино, где располагается дом звезды, заявили, что у них складывается впечатление, будто Заворотнюк заперли дома и никуда не отпускают. Соседи актрисы начинают за нее переживать и призвали родственников почаще давать ей дышать свежим воздухом.