Мужчина с боем пытался вынести продукты из магазина на Художников, но попал в полицию

Сотрудники магазина сами поймали мужчину, а после передали злоумышленника полиции. Фото: pixabay

Сотрудники магазина сами поймали мужчину, а после передали злоумышленника полиции. Фото: pixabay

В Выборгском районе Петербурга задержали мужчину, который пытался ограбить продуктовый магазин. Возбуждено уголовное дело.

Преступный инцидент произошел в пятницу, 2 апреля, на проспекте Художников. Один из посетителей, применив физическую силу к 41-летнему директору магазина, открыто похитил продукты на сумму 5 220 рублей и попытался скрыться.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, далеко уйти мужчине не удалось — его задержали сотрудники магазина. После горе-покупателя передали сотрудникам полиции.

Задержанным оказался 45-летний неработающий мужчина, который ранее не раз привлекался к ответственности за кражи и применение насилия в отношении полицейских.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец хотел украсть товар из магазина, но вместо этого сломал ногу.