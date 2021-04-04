Петербуржец угрожал росгвардейцам гранатой на улице Стахановцев

Петербуржец угрожал росгвардейцам гранатой на улице Стахановцев
Петербуржец угрожал учебной гранатой. Фото: УВО ВНГ по СПб

В Красногвардейском районе росгвардейцы задержали пассажира такси, размахивавшего учебной гранатой.

Как сообщили в пресс-службе петербургского УВО ВНГ, стражи порядка задержали мужчину возле одного из домов по улице Стахановцев. Он перевозил в такси предмет, похожий на гранату.

Наряд получил информацию о том, что пассажир едет в такси с гранатой в руках, после чего отправились на место происшествия.

При виде правоохранителей мужчина выдернул чеку гранаты и крикнул, чтобы они не подходили, замахиваясь на них. После этого он попытался скрыться во дворах, но далеко убежать не удалось — его задержали и передали полиции.

На место вызвали взрывотехников ОМОН, которые определили, что это учебная граната, которая не представляет опасности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что начаты поиски мужчины, на спор прыгнувшего в Неву с Дворцовой набережной.

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