Петербуржец угрожал росгвардейцам гранатой на улице Стахановцев

В Красногвардейском районе росгвардейцы задержали пассажира такси, размахивавшего учебной гранатой.
Как сообщили в пресс-службе петербургского УВО ВНГ, стражи порядка задержали мужчину возле одного из домов по улице Стахановцев. Он перевозил в такси предмет, похожий на гранату.
Наряд получил информацию о том, что пассажир едет в такси с гранатой в руках, после чего отправились на место происшествия.
При виде правоохранителей мужчина выдернул чеку гранаты и крикнул, чтобы они не подходили, замахиваясь на них. После этого он попытался скрыться во дворах, но далеко убежать не удалось — его задержали и передали полиции.
На место вызвали взрывотехников ОМОН, которые определили, что это учебная граната, которая не представляет опасности.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что начаты поиски мужчины, на спор прыгнувшего в Неву с Дворцовой набережной.