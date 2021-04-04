Начаты поиски мужчины, на спор прыгнувшего в Неву с Дворцовой набережной

Сегодня утром в центре Петербурга спасатели ищут мужчину, который прыгнул в Неву с Дворцовой набережной. По словам очевидцев, на такой поступок пловца подтолкну спор.

В воскресенье, 4 апреля, около 7:00 поступила информация о том, что с Дворцовой набережной в районе Летнего сада в Неву прыгнул некий мужчина, после чего поплыл в сторону Троицкого моста.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, спасатели продолжают поиски пловца с применением гидролокатора.

Свидетели случившегося рассказали, что мужчина прыгнул в воду на спор в 6:24. Один из прохожих услышал крики и ринулся на помощь, но из-за холодной воды вынужден был вернуться на берег. Пловец же, по словам свидетелей, ушел под воду.

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