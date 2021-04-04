Число выздоровевших от COVID петербуржцев выросло на 18%

Число выздоровевших от COVID петербуржцев выросло на 18%
"Коронавирусные" койки в Петербурге". Фото: комитет по здравоохранению

В Северной столице продолжается борьба с пандемией коронавируса. Количество выздоровевших растет, но власти все равно предупреждают о развитии третьей волны пандемии.

Об этом говорится в отчете координационного совета за 4 апреля. На сегодняшний день в ковидных стационарах Петербурга остаются свободными 972 койки для больных с COVID-19 и пневмониями, что составляет более 18% от общего числа. Тяжелых больных насчитывается 29%, 172 пациента находятся на аппарате искусственной вентиляции легких.

За последнюю неделю в городе на 8% снизилось количество больных ковидом, обратившихся ко врачам. Вместе с этим растет количество выздоровевших за сутки — на 18%. Также сообщается, что суточная госпитализация с 28 марта выросла на 6%. Общее количество активных больных снизилось на 5%.

«Разнонаправленная динамика показателей эпидемического процесса говорит о нестабильности тренда на спадание второй волны эпидемии и возможности развития третьей волны», — заключили в Смольном.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге от коронавируса привились более 405 тысяч человек.

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