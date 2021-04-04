В Петербурге от коронавируса привились более 405 тысяч человек

С начала массовой вакцинации от коронавируса в Петербурге привились 405 074 человека. Более половины из них прошли оба этапа вакцинации.

Как сообщается в отчете координационного совета за 4 апреля, за последние сутки вакцинацию от коронавируса прошли 5 797 петербуржцев. Чуть больше четырех тысяч из них привились первично, а остальные пришли повторно за второй дозой вакцины.

Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 510 242 комплекта. Препарат ежедневно поставляют в пункты вакцинации. Согласно опубликованным данным, в настоящий момент в поликлиниках осталось 60,7 тыс. доз комплектов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пункты вакцинации от COVID-19 могут появиться в аэропорту Пулково. В настоящий момент специалисты выясняют, есть ли техническая возможность организовать пункты вакцинации в терминале, и каким будет спрос на услуги пунктов.