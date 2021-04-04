Си Цзиньпин посадил шесть саженцев деревьев с жителями Пекина

Председатель КНР Си Цзиньпин 2 апреля совместно с жителями Пекина принял участие в мероприятии по посадке деревьев и призвал к усилиям для создания прекрасной Родины, где человек и природа сосуществуют гармонично.

В мероприятии также приняли участие другие высокопоставленные руководители страны, в том числе Ли Кэцян, Ли Чжаньшу, Ван Ян, Ван Хунин, Чжао Лэцзи, Хань Чжэн и Ван Цишань.

Председатель КНР посадил шесть саженцев разных видов. Сажая деревья, председатель КНР призвал окруживших его юных учеников воспитывать в себе чувство трудолюбия с детства, усердно учиться и быть готовыми внести свой вклад в развитие страны, обладая сильным телом и духом.

Он напомнил, что в 2021 году исполняется 40 лет с тех пор, как Китай запустил общенациональную кампанию по посадке деревьев. Он приветствовал вклад, внесенный жителями Китая всех этнических групп в дело озеленения страны и оказание помощи в расширении ее лесных ресурсов.

В то же время Си Цзиньпин призвал обратить внимание на наличие таких острых проблем, как недостаточное общее количество лесных и степных угодий в стране, а также относительно низкое качество этих ресурсов.

По его словам, китайская нация всегда делала акцент на гармоничном развитии человека и природы.

Он также отметил, что Китаю следует сохранить свою твердую приверженность приоритетности природоохранной деятельности и продвижению экологического развития. Си Цзиньпин призвал внести еще больший вклад для достижения пика выбросов углекислого газа и углеродной нейтральности, обеспечения глобальной экологической безопасности.

Си Цзиньпин подчеркнул, что создание прекрасного Китая требует усилий от каждого. Создание прекрасного Китая — это сохранение «здоровья» великих рек и гор родной страны, а также здоровья всех поколений китайского народа, отметил он.

Председатель КНР призвал членов партии и кадровых работников взять на себя ведущую роль в выполнении обязанностей в области лесонасаждений, ведения зеленого и низкоуглеродного образа жизни, защиты планеты Земля как дома для всего человечества, охраны изумрудных вод и зеленых лесов родной страны, чтобы тем самым способствовать высококачественной жизни людей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин в среду заявил, что Китай окажет всемерную поддержку тем, кто привержен инновациям и вносит вклад в развитие страны.