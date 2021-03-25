Си Цзиньпин подчеркнул важность всемерной поддержки инноваций

Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин в среду заявил, что Китай окажет всемерную поддержку тем, кто привержен инновациям и вносит вклад в развитие страны.

Си Цзиньпин сделал такое заявление во время посещения компании RICOM по производству оптических линз в городе Фучжоу, административном центре провинции Фуцзянь на востоке Китая.

Си Цзиньпин ознакомился с продукцией компании, побывал в цехе, где узнал процесс производства высокоточного оборудования. В ходе беседы с сотрудниками компании Си Цзиньпин сказал, что страна должна опираться на инновации, чтобы идти вперед и добиваться дальнейшего развития в период 14-й пятилетки /2021 — 2025 гг./. Для этого требуются те, кто может использовать возможности, у кого есть чувство ответственности и миссии, и кто способен хорошо выполнять свою работу.

Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин в ходе инспекционной поездки в провинцию Фуцзянь посетил город Фучжоу. Си Цзиньпин в среду высоко оценил успешное развитие города Фучжоу, административного центра восточнокитайской провинции Фуцзянь.

«Я работал в Фучжоу шесть-семь лет. Я приехал сюда в возрасте 37 лет и провел здесь лучшие годы своей жизни. Я приобрел большой опыт и понимание»,

— сказал Си Цзиньпин, беседуя с местными жителями в одном из парков города.

Си Цзиньпин далее отметил, что, когда он работал здесь, то планировал превратить Фучжоу в экологически чистый прибрежный город с прекрасным ландшафтом. «Сейчас город развивается даже лучше, чем предполагалось в то время».

Он призвал местное правительство продолжать усилия по обеспечению более ощутимых благ для местного населения.