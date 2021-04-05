В Петербурге задержали жителя Чечни подозреваемого в нападении с ножом на Гороховой

В Петербурге задержали жителя республики Чечня, который обвиняется в том, что в центре города на Гороховой улице нанес ножевые ранения мужчине. Об этом стало известно Gazeta.SPb.

3 марта поступило сообщение, о том, что на Гороховой улице 34-летнего мужчину ранили холодным оружием.

Следствие установило, что в результате внезапно возникшего конфликта неизвестный ударил ножом мужчину, после чего сел в автомобиль и скрылся с места происшествия.

Рано утром стало известно, что в тяжелом состоянии поступил гражданин. Его госпитализировали.

Врачи диагностировали у 34-летнего мужчины колото-резаное проникающее ранение задней стенки желудка, а также ранение брыжейки тонкой кишки.

Полиция возбудила уголовное дело

В этот же день в результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам в совершении указанного преступления задержали жителя Чечни.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Кировске мужчина застал сожительницу с любовником и получил ножевое в живот.