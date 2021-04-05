«Дверные баталии» на Петроградке: активисты пытаются отвоевать полотно исторической двери с Большого проспекта

«Дверные баталии» на Петроградке: активисты пытаются отвоевать полотно исторической двери с Большого проспекта
Дверь на Большом проспекте П.С. Фото: Gazeta.SPb

Первое сражение за историческую дверь дома 98 на Большом проспекте П.С. местные жители проиграли – подрядчик «Газпрома» все же сменил полотно. Теперь задача активистов – забрать оригинальные створки, но это может быть не так просто.

Как рассказывала Gazeta.SPb, от исторических дверей на Большом проспекте П.С., 98 осталось немного – верхняя часть и коробка.

Двери на Большом проспекте П.С, 98 до ремонта. Фото: vk.com/voopiik_spb

Тревогу горожане забили на прошлой неделе, когда выяснили, что подрядчик ПАО «Газпром» «Дормост» намерен обновить двери. Работы провели с разрешения КГИОП. Оригинальное полотно отправили на временное хранение в подвал.

Активисты отмечали: двери заменили, несмотря на то, что они были в хорошем состоянии. Достаточно было расчистить историческое полотно, привести его в порядок и провести остекление.

Дверь на Большом проспекте П.С., 98 после ремонта. Фото: Gazeta.SPb

«В 2019 году активисты спасли почти все полотна и фрамуги, демонтированные «Дормостом». Спасли от утилизации, но вернуть их на место – задача непростая. В декабре 2020 и в марте 2021 подрядчик делает все, чтобы не отдавать полотна активистам. «Дормост» говорит, что возможно поставит эти створки внутри парадной. Но так не делается. Подлинные двери должны быть на своем месте, а новодел можно ставить на место утрат», — прокомментировала Gazeta.SPb исследователь-энтузиаст архитектурного наследия Петербурга Ника Артемьева.

Дверь на Большом проспекте П.С., 98 после ремонта. Фото: Gazeta.SPb

По ее словам, в Петербурге осталось менее 5% исторических дверей, и попытки воссоздать облик никак не могут оправдать демонтаж оригинала.

«Ценность таких дверей – в их подлинности», — отмечала ранее Ника Артемьева.

Дверь на Большом проспекте П.С., 98 после ремонта. Фото: Gazeta.SPb

За подлинные двери жители Петроградки и бьются не один год. «Дормост» начал реализацию программы «благоустройства» на Петроградской стороне в 2019-м году. Тогда рабочие начали менять не только простые, металлические, но и старинные двери. Пока горожане били тревогу, к осени рабочие успели демонтировать пять дореволюционных дверей и одну довоенную.

Дверь на Большом проспекте П.С., 98 после ремонта. Фото: Gazeta.SPb

После того, как в дело вмешался КГИОП, – оказалось, что двери доходного дома Алюшинского, объекта культурного наследия, сняли незаконно – работы приостановили.

Стоило шуму немного утихнуть, как подрядчик переместился на улицу Добролюбова, где снял еще несколько дверей.

двери кгиоп петербург Петроградский район ремонт


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Расчленившего жену топором петербуржца освободили от уголовной ...
«Дверные баталии» на Петроградке: активисты пытаются отвоевать полотно ...
В Петербурге раскрыли убийство курсанта МВД, совершенное семь лет назад
Гибель мужчины, упавшего в Обводный канал, и другие случаи падения с мостов ...
В Петербурге задержали «кладмэна», он спрятал полкилограмма синтетического ...
Дрозденко призвал вернуться к жесткому контролю соблюдения масочного режима ...
«Скопинский маньяка» нарушил ограничения суда, за это с него ...
В Ледовом дворце заработает пункт вакцинации с 6 апреля