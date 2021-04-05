«Дверные баталии» на Петроградке: активисты пытаются отвоевать полотно исторической двери с Большого проспекта

Первое сражение за историческую дверь дома 98 на Большом проспекте П.С. местные жители проиграли – подрядчик «Газпрома» все же сменил полотно. Теперь задача активистов – забрать оригинальные створки, но это может быть не так просто.

Как рассказывала Gazeta.SPb, от исторических дверей на Большом проспекте П.С., 98 осталось немного – верхняя часть и коробка.

Тревогу горожане забили на прошлой неделе, когда выяснили, что подрядчик ПАО «Газпром» «Дормост» намерен обновить двери. Работы провели с разрешения КГИОП. Оригинальное полотно отправили на временное хранение в подвал.

Активисты отмечали: двери заменили, несмотря на то, что они были в хорошем состоянии. Достаточно было расчистить историческое полотно, привести его в порядок и провести остекление.

«В 2019 году активисты спасли почти все полотна и фрамуги, демонтированные «Дормостом». Спасли от утилизации, но вернуть их на место – задача непростая. В декабре 2020 и в марте 2021 подрядчик делает все, чтобы не отдавать полотна активистам. «Дормост» говорит, что возможно поставит эти створки внутри парадной. Но так не делается. Подлинные двери должны быть на своем месте, а новодел можно ставить на место утрат», — прокомментировала Gazeta.SPb исследователь-энтузиаст архитектурного наследия Петербурга Ника Артемьева.

По ее словам, в Петербурге осталось менее 5% исторических дверей, и попытки воссоздать облик никак не могут оправдать демонтаж оригинала.

«Ценность таких дверей – в их подлинности», — отмечала ранее Ника Артемьева.

За подлинные двери жители Петроградки и бьются не один год. «Дормост» начал реализацию программы «благоустройства» на Петроградской стороне в 2019-м году. Тогда рабочие начали менять не только простые, металлические, но и старинные двери. Пока горожане били тревогу, к осени рабочие успели демонтировать пять дореволюционных дверей и одну довоенную.

После того, как в дело вмешался КГИОП, – оказалось, что двери доходного дома Алюшинского, объекта культурного наследия, сняли незаконно – работы приостановили.

Стоило шуму немного утихнуть, как подрядчик переместился на улицу Добролюбова, где снял еще несколько дверей.