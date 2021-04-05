В Петербурге участнику митинга, ударившего полицейского, дали условный срок

В Петербурге участнику митинга, ударившего полицейского, дали условный срок
Митинг 23 января. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Мужчина признал свою вину.

Октябрьский районный суд признал виновным и назначил наказание участнику несанкционированного митинга, применившего насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов, в виде лишения свободы на 1,5 года условно. Мужчина признал свою вину, о чем 5 апреля сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Все случилось во время акции на Сенной площади 31 января. Он из-за внезапно возникшей неприязни толкнул полицейского двумя руками в область спины. Силовик отмечает, что испытал в тот момент физическую боль, а в результате пострадал и морально.

Подозреваемого задержали 1 февраля, он сразу признал свою вину.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Скопинский маньяка» нарушил ограничения суда, за это с него взяли 1 200 рублей.

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