«Скопинский маньяка» нарушил ограничения суда, за это с него взяли 1 200 рублей

"Скопинский маньяк" Виктор Мохов провел за решеткой 17 лет - он годами удерживал в своем сарае двух несовершеннолетних девочек, издевался над ними и насиловал их. Фото: пресс-служба Следственного комитета России

"Скопинский маньяк" Виктор Мохов провел за решеткой 17 лет - он годами удерживал в своем сарае двух несовершеннолетних девочек, издевался над ними и насиловал их. Фото: пресс-служба Следственного комитета России

Виктор Мохов, которого называют «скопинский маньяк» нарушил административное ограничение, назначенное Пугачевским районным судом Саратовской области, за это его оштрафовали на 1 200 рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что Мохова освободили в начале весны этого года. Он пробыл за решеткой 16 лет и 10 месяцев за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек.

Также, по решению суда, он в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. То есть, в это время он не сможет без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, ходить на массовые мероприятия, а еще покидать свой дом после десяти вечера.

Напомним, выяснилось, что Мохов нарушил административное ограничение суда.

В связи с чем мировой судья Скопинского районного суда Рязанской области признал его виновным в совершении административного правонарушения и назначил штраф в размере 1 200 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Екатерина Мартынова, бывшая узница Виктора Мохова, уведомила Следственный комитет в том, что так называемый «скопинский маньяк» попытался добавить ее в друзья в социальной сети «ВКонтакте».