Городская больница №38 возобновляет работу в штатном режиме

В больнице не будут больше лечить коронавирусных пациентов. Фото: Baltphoto

В больнице не будут больше лечить коронавирусных пациентов. Фото: Baltphoto

Со вторника учреждение заработает в привычном для себя темпе.

Петербургская городская больница №38 имени Н.А. Семашко возобновляет работу в штатном режиме уже с 6 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На протяжении некоторого времени в учреждении принимали только коронавирусных пациентов, но сейчас заработают все отделения. В стационаре уже завершили процедуру дезинфекции, так что с завтрашнего дня горожане смогут туда обращаться по любым беспокоящим вопросам.

Отмечается, что больница в любой момент готова к быстрому перепрофилированию в инфекционный стационар. В наличии имеются средства индивидуальной защиты для врачей. Напоминаем, что в больнице №38 за весь период работы в качестве временного инфекционного госпиталя успели оказать помощь 7,6 тысячам зараженных горожан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дрозденко призвал вернуться к жесткому контролю соблюдения масочного режима из-за COVID.