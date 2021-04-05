В Петербурге на Каменноостровском проспекте реконструируют здание богадельни Садовникова-Герасимова

В Петербурге восстановят здание богадельни Садовникова-Герасимова. Об этом сообщает Главная государственная экспертиза России.
В здании объекта культурного наследия разместится новый учебный корпус Северо-Западного института управления, филиала РАНХиГС.
Финансирование работ будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.
В планах проекта реставрация кирпичной кладки, воссоздание декоративных гипсовых деталей фасада по образцам сохранившихся элементов и остекление.
Еще в здании заменят инженерные коммуникации, оборудование и перекрытия.
Помимо этого, собираются отреставрировать историческое ограждение вокруг здания.
Все строительные работы проведут с учетом того, чтобы люди с ограниченными физическими возможностями смогли попасть на все этажи здания.
Известно, что это трехэтажное здание,построенное в конце XIX века, бывшая богадельня купцов первой гильдии Ф.М. Садовникова и С.Г. Герасимова на Каменноостровском проспекте.
Отмечается, что когда работы завершатся, то площадь знания увеличится с 6913 до 7421 квадратного метра.
После этого здесь начнет функционировать один из учебных корпусов Северо-Западного института управления, который вместит в себя 1053 человека.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области отреставрируют здание Кордегардии.