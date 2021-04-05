В Петербурге на Каменноостровском проспекте реконструируют здание богадельни Садовникова-Герасимова

В Петербурге восстановят здание богадельни Садовникова-Герасимова. Об этом сообщает Главная государственная экспертиза России.

В здании объекта культурного наследия разместится новый учебный корпус Северо-Западного института управления, филиала РАНХиГС.

Финансирование работ будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.

В планах проекта реставрация кирпичной кладки, воссоздание декоративных гипсовых деталей фасада по образцам сохранившихся элементов и остекление.

Еще в здании заменят инженерные коммуникации, оборудование и перекрытия.

Помимо этого, собираются отреставрировать историческое ограждение вокруг здания.

Все строительные работы проведут с учетом того, чтобы люди с ограниченными физическими возможностями смогли попасть на все этажи здания.

Известно, что это трехэтажное здание,построенное в конце XIX века, бывшая богадельня купцов первой гильдии Ф.М. Садовникова и С.Г. Герасимова на Каменноостровском проспекте.

Отмечается, что когда работы завершатся, то площадь знания увеличится с 6913 до 7421 квадратного метра.

После этого здесь начнет функционировать один из учебных корпусов Северо-Западного института управления, который вместит в себя 1053 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области отреставрируют здание Кордегардии.