В Ленобласти отреставрируют здание Кордегардии

В Ленобласти отреставрируют здание Кордегардии
Анненские укрепления. Фото: vk.com/vyborg_interesting

Над проектом трудится петербургская компания – сумма контракта составила 11 миллионов рублей.

Петербургская компания занялась разработкой проекта реставрации здания Кордегардии Анненских укреплений в Выборге. Сейчас оно находится в аварийном состоянии и нуждается в ремонте. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Известно, что подрядчик завершит работы в начале 2022 году. Сумма контракта составила 11 миллионов рублей. Председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой отметил, что здание небольшое, но, чтобы привести его в порядок, нужно приложить много усилий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге приступят к реставрации Троицкого собора. Специалисты приступят к работе уже в понедельник, 29 марта. Планируется, что реставрация займет полтора года.

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В Ленобласти отреставрируют здание Кордегардии