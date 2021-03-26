В Ленобласти отреставрируют здание Кордегардии

Над проектом трудится петербургская компания – сумма контракта составила 11 миллионов рублей.

Петербургская компания занялась разработкой проекта реставрации здания Кордегардии Анненских укреплений в Выборге. Сейчас оно находится в аварийном состоянии и нуждается в ремонте. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Известно, что подрядчик завершит работы в начале 2022 году. Сумма контракта составила 11 миллионов рублей. Председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой отметил, что здание небольшое, но, чтобы привести его в порядок, нужно приложить много усилий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге приступят к реставрации Троицкого собора. Специалисты приступят к работе уже в понедельник, 29 марта. Планируется, что реставрация займет полтора года.