В Петербурге приступят к реставрации Троицкого собора

В Петербурге приступят к реставрации Троицкого собора
Троице-Измайловский собор в лучах летнего солнца. Скриншот: Google Карты

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала разрешение на проведение реставрационно-ремонтных работ Троицкого собора.

Специалисты приступят к работе уже в понедельник, 29 марта. Планируется, что реставрация займет полтора года. Окончание работ, которые должны сохранить целостность и аутентичность облика Троицкого собора, назначено на 15 мая 2022 года, информирует пресс-служба ГАТИ. На время проведения ремонта вокруг здания установят ограждения, а на территории собора построят бытовой городок.

Напомним, что полным историческим наименованием Троицкого собора является Собор Святой Живоначальной Троицы Лейб-Гвардии Измайловского полка. Он был построен еще в 1835 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петергофе завершилась реставрация Екатерининского корпуса дворца Монплезир.

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