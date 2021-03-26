В Петербурге приступят к реставрации Троицкого собора

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала разрешение на проведение реставрационно-ремонтных работ Троицкого собора.

Специалисты приступят к работе уже в понедельник, 29 марта. Планируется, что реставрация займет полтора года. Окончание работ, которые должны сохранить целостность и аутентичность облика Троицкого собора, назначено на 15 мая 2022 года, информирует пресс-служба ГАТИ. На время проведения ремонта вокруг здания установят ограждения, а на территории собора построят бытовой городок.