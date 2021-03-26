В Петербурге приступят к реставрации Троицкого собора

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала разрешение на проведение реставрационно-ремонтных работ Троицкого собора.
Специалисты приступят к работе уже в понедельник, 29 марта. Планируется, что реставрация займет полтора года. Окончание работ, которые должны сохранить целостность и аутентичность облика Троицкого собора, назначено на 15 мая 2022 года, информирует пресс-служба ГАТИ. На время проведения ремонта вокруг здания установят ограждения, а на территории собора построят бытовой городок.
Напомним, что полным историческим наименованием Троицкого собора является Собор Святой Живоначальной Троицы Лейб-Гвардии Измайловского полка. Он был построен еще в 1835 году.
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