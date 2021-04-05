Фасад дома на Васильевском острове украсили световой инсталляцией картины Кузьмы Петрова-Водкина: фоторепортаж Gazeta.SPb.ru

На фасаде исторического дома в Василеостровском районе появилась световая инсталляция мастера русской живописи Кузьмы Петрова-Водкина.

Инсталляция появилась 5 апреля на 8-й линии Васильевского острова, 85. На боковом фасаде разместили проекцию полотна «Фантазия», которое было написано художником в 1925 году. На ней изображен всадник на красном коне, который взлетает над холмами и деревенскими избами.

Реализацию совместной идеи городского комитета по градостроительству и архитектуре и «Ленсвета» осуществили в рамках сотрудничества с Государственным Русским музеем. Учреждение предоставило качественное изображение картины и согласовало инсталляцию.

На открытии инсталляции присутствовали заместитель председателя — главный художник Комитета по градостроительству и архитектуре Алексей Моор, директор СПб ГБУ «Ленсвет» Сергей Мителёв и заместитель директора Русского музея по развитию, просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова.

Проекцию разместили, чтобы петербуржцы смогли познакомиться с творчеством художника.

Световую картину создали при помощи проекционного оборудования с мощными энергоэффективными и экологичными светодиодами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Московском проспекте появилась световая проекция изобретателя Пироцкого.