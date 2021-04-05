Ковид-сертификаты с Госуслуг не подойдут для поездки за границу

Сертификат о вакцинации на госуслугах можно оформить только на российский паспорт. Фото: pixabay

Сертификат о вакцинации на госуслугах можно оформить только на российский паспорт. Фото: pixabay

Электронные сертификаты вакцинации на английском языке, которые начали выдавать на портале Госуслуг, не получится использовать для поездок за границу. Их можно оформить только на российский паспорт.

Напомним, на портале появилась услуга, с помощью которой россияне могут получить сертификат вакцинации на русском и английском языках. При этом англоязычная версия документа содержит данные только паспорта гражданина РФ, а не заграничного.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на службу поддержки портала, сертификат оформляется только на российский паспорт, поскольку граждане проходят вакцинацию именно по нему. Там также подтвердили, что английская версия фиксируется только по внутреннему паспорту.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы рассказали об огромных очередях за загранпаспортами.