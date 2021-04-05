Диетолог рассказал, насколько вреден хлеб и чем его заменить

Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о вреде хлеба для здоровья человека.

По словам специалиста, этот продукт вреден во многом не его составом, а его количеством в ежедневном рационе. Гинзбург уверяет, что если его едят не так частно, то особых проблем он не вызывает. «Его можно исключить. Хлеб может быть заменен довольно многими продуктами», — отметил диетолог.

В качестве альтернативы хлеба специалист предлагает употреблять крупы и крупяные блюда, передает телеканал «Звезда». Гинзбург подчеркнул, что особенно для здоровья будет полезен грубый хлеб с пищевыми волокнами, который очень сытный, но при этом малокалорийный.

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